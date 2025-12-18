阪神は１７日（日本時間１８日）、Ｖ旅行先の米ハワイ州オアフ島で球団ゴルフコンペを開催した。２日目の球団イベントには藤川監督ら首脳陣に加え、梅野隆太郎捕手など選手も参加。梅野は「個人的にはめっちゃ楽しみにしていました。周りの環境、メンバーに恵まれていい時間を過ごせている。残りの時間は家族も含めて一日一日を楽しく」と笑顔で振り返った。