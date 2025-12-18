新年はもうすぐですが、書道の愛好家による新春をテーマにした作品展が、宇都宮市で開かれています。 宇都宮市の老人福祉センター「ことぶき会館」では、書道グループ「竹心会」のことぶき教室で学ぶ会員の作品を集めた展示会が開かれています。テーマは「新春を寿（ことほ）ぐ」。 月２回開かれることぶき教室で、講師の竹澤久子さんの指導で学び、自宅などで書き上げた力作１１点が並んでいます。「寿