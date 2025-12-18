神奈川県で1日、路上に落下していた脚立を車が避けきれず踏んでしまう事案が起きた。また千葉県では12日、対向車線を走行中のトラックから灯油缶が飛んできて、走行中の車に衝突した。当時は風が強く、空の灯油缶が風にあおられて飛んだとみられ、衝突のはずみで車体は灯油まみれとなった。路上に落下した脚立を車が踏む1日、神奈川県内でカメラがとらえたのは、思わぬ落下物だった。あわててハンドルを切るも、避けきれず踏んでし