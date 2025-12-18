茨城県つくば市の常磐道で、男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、ひき逃げ事件の可能性があるとみて捜査しています。【映像】常磐道の現場の様子17日午後11時ごろ、茨城県つくば市の常磐道上りで、通行中の車の運転手から、「高速道路で人が倒れている」と通報がありました。警察によりますと、男性は片側3車線のうち左の車線と中央の車線の間に倒れていて、警察が現場に到着した時点で死