チャレンジする若者と若者を応援したい企業や団体のマッチングを促そうと、栃木県は１７日、「とちぎ若者応援バンクとちぎ若サポ！」を開設しました。 １７日に開設された「とちぎ若者応援バンクとちぎ若サポ！」は、チャレンジしたい若者と若者を応援したい企業や団体をつなぐウェブサイトです。 県は、若者が継続的に社会活動に取り組めるように、若者の活動を応援したい企業や団体などに「とちぎ若者応援団」に登録してもらい