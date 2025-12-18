被爆者から聞いた体験や思いを語り継ぐ被爆体験伝承者が１７日、宇都宮市の小学校を訪れ、原爆の悲劇と平和の尊さを子どもたちに伝えました。 宇都宮市の戸祭小学校で被爆体験についての伝承講話を行ったのは、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館が派遣した、被爆体験伝承者の沖本春樹さん３６歳です。平和祈念館は、被爆者の体験を語り継ぐ被爆体験伝承者を育成し、全国各地に派遣しています。宇都宮市ではこの派遣制度を利用し、