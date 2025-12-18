広島は１８日、新外国人のフレディ・ターノック投手（２７）＝前マーリンズ＝の背番号を発表し、「４２」に決定した。今季まではドミンゲスが着用していた。右腕は１９３センチ、８４キロの恵まれた体格から最速１５７キロを投じる速球派。加えて、ブレーキの利いたカーブやチェンジアップなども操り、高い奪三振率を誇る。メジャーでは通算１１試合の登板で２勝１敗１セーブ。今季はマーリンズでプレーし、メジャーでは５試