生成AIや画像加工アプリなどが悪用された「性的ディープフェイク」の被害が深刻化するなか、子どもが被害を受けるケースの半数は同じ中学校や高校などの同級生が加害者であることがわかりました。実在する児童の写真などを性的画像に加工して悪用する「性的ディープフェイク」による被害が深刻化するなか、今年9月までに全国の警察に寄せられた被害の相談や申告が前の年の同じ時期より3件増えて79件に上ったことがわかりました。ま