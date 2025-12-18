プレミアリーグ第16節で、マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスと撃ち合いの末4-4のドローを演じた。得点を決めることはできたが、3度のリードを失い、ホームゲーム3連続で勝ち点を落とす結果となっている。それでも6位まで順位を上げており、昨季の惨状と比べれば改善がみられると言っていい。しかし元リヴァプールMFグレアム・スーネス氏は、チームはいまだ平均的であり、トップ4入りは望めないと『Sky Bet』で厳しく語った