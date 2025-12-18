モバイルバッテリーをはじめ、スマートフォン、電動自転車、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなど、私たちの身の回りは、リチウムイオン電池搭載の商品で溢れているといっても過言ではない現代。気を付けたいのが、火災です。東京消防庁公式によると、ここ10年で、リチウムイオン電池関連の火災件数は実に9.4倍にも増加しているのだとか。そこで今回は、東京消防庁公式チャンネルから、消化方法を解説している動画「STOPリチ