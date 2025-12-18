ウィナンズは多彩な変化球も持ち味とされる(C)Getty Imagesヤンキース右腕のアラン・ワイナンスが日本球界でプレーする機会を求めていると伝えられた。ニューヨーク・ポスト紙のジョエル・シャーマン記者は現地時間12月17日、自身のXに「ヤンキースは日本でプレーする機会を求めるため」ワイナンスを自由契約にする決定を行ったと伝えている。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック右投げの