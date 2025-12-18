バンダイスピリッツは、『装甲騎兵ボトムズ』より「HI-METAL R スコープドッグ メルキア軍装備」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月19日(金)16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。『装甲騎兵ボトムズ』より、特徴的なカラーリングを表現した本体と新規大型武装がセットになった「スコープドッグ メルキア軍装備」が登場。広い可動域、アームパンチ・グライディングホ