ドムドムフードサービスは12月19日、「今夜は まいたけバーガー」(単品950円、セット1,350円)を全国のドムドムハンバーガーで発売する。「今夜は まいたけバーガー」(単品950円、セット1,350円)まいたけ200グラムを大胆に挟んだ、ごちそうのようなバーガーが今年も期間限定で登場する。同商品には、肉厚な雪国まいたけを使用している。まいたけをさっと素揚げし、ジューシーなパティ、てりやきソースとあわせた。バーガーから飛び