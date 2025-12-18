星野リゾートは2026年7月24日、「BEB5門司港 by 星野リゾート」を福岡県北九州市に開業する。BEB5門司港「TAMARIBA」イメージホテルブランド「BEB」のコンセプトは、「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に。旅よりも気軽に。気の合う仲間との自由気ままで豊かな時間を提案している。BEB5門司港では、門司港レトロから関門海峡を臨む立地を活かし、BEBならではの滞在を提案す