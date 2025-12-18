お笑いタレントのカンニング竹山（54）が17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。SNSの書き込みにブチ切れた。番組では竹山、ぼる塾あんり（31）、お笑いコンビきしたかの（岸大将＝35、高野正成＝36）、おいでやす小田（47）のキレ芸人が出演。世の中への不満や理不尽な体験をぶちまけた。SNSのエゴサーチが話題になると、竹山は「テレビなんかで生放送に出てる