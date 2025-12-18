名古屋グランパスは18日、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督の就任を発表した。“ロッソジャッロ”に新たな風が吹く。1957年10月18日生まれのペトロヴィッチ氏は現在68歳。“ミシャ”の愛称で親しまれ、故イビチャ・オシム氏を師として仰ぐ老将は、これまでにシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）をはじめとする欧州複数クラブを率いた後、2006年夏にサンフレッチェ広島の監督に就任。以降18年半に渡ってJリーグで手腕を振るい