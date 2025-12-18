ファンズは12月12日、2025年冬のボーナスに関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年11月24日〜11月30日、同社が運営する資産運用サービス「Funds」の投資家2,860名を対象にインターネットで行われた。○投資家の74.2%がボーナスを「投資」に充当予定「ボーナスの主な使い道として、資産形成(投資)を予定していますか?」という問いに対し、74.2%が「はい」と回答した。これは、一般的な消費者を対象とした調査と比較しても高