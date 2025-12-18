少女時代・ユリの知人を装い、デマを流していた人物に罰金刑が言い渡された。【写真】ユリが水着姿で豊な肉体疲労SMエンターテインメントは12月17日、「最近、ユリの知人を名乗るなどしてデマを流布し、名誉を毀損した人物について罰金刑などの処罰が確定した」と明らかにした。続いて「ファンの皆さんからの通報や常時モニタリングを通じ、インスタグラム、X、ユーチューブなど各種プラットフォームでユリを標的にした悪意ある投