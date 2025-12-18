BTSのVが、日本のビューティー市場を席巻している。【写真】えっ、何も着てない!? Vの“深夜SNS投稿”Vは、日本のビューティーブランド「Yunth（ユンス）」のグローバルアンバサダーとして圧倒的な影響力を発揮している。単なる話題性にとどまらず、売上や流通の現場で即座に結果を出し、“Vエフェクト”を数字で証明した。日本のKカルチャー専門メディアの報道によると、VがYunthのグローバルアンバサダーに就任してから、わずか1