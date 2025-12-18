【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムAGE-2 ダークハウンド】 12月19日16時より予約開始 2026年6月 発送予定 価格：23,100円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムAGE-2 ダークハウンド」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月19日16時より予約受付を開始する。発送は2026年6月を予定し、価格は23,100円。