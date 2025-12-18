¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤¬£±£¸Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¤Ç¡¢ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÇÉ×ÉØ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤ÏÂç¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤­¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î´§ÈÖÁÈ¤â»ý¤Ä¹â¶¶¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÇÉ×ÉØ¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤òÆÃ½¸¤·¡¢Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤Î¼õ¿ÇÈ×¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤â¥µ¥¦¥ÊÂç¹¥¤­¤Ç¡¢ºòÆü¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê