離れて暮らす高齢の親に電話をすると、決まって返ってくる「心配いらない」という言葉。それは真実ではなく、子どもに迷惑をかけたくない一心でついた、精一杯の「嘘」かもしれません。本記事ではAさんの事例とともに、高齢親の懐事情とリスクについて、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が解説していきます。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。個人事業主が長