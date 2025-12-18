地域医療の課題解決や人材育成、産業振興などを目的に、鈴鹿医療科学大学と三十三地域創生、松阪市内の医療関連企業6社でつくる松阪メディカルメンバーズが包括連携協定を結びました。2022年に三十三地域創生による紹介で、松阪メディカルメンバーズ各社の商品や技術を紹介する展示会が鈴鹿医療科学大学で開かれたことを機に、地域医療の課題解決などにむけより深い関係性のもとで取り組もうと包括協定を結ぶことになりました。17