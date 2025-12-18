12月17日に発表された「知的所有権強国建設発展報告（2025年）」によると、2025年に世界知的所有権機関（WIPO）が発表した世界イノベーション指数報告で中国が初めてトップ10入りを果たし、世界トップ100科学技術クラスター数では3年連続で世界トップとなったことが分かりました。同「報告」は、中国の知的所有権強国建設指数は着実に上昇し、前年比6．3点高い131．8点となりました。地域別の知的所有権発展指数の平均得点は引き続