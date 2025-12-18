地域で活動する子ども食堂を応援しようと17日、JAみえきたから子ども食堂の運営団体に農産物直売所などで使える商品券が贈られました。JAみえきたでは、地域貢献の一環として、おととしから「子ども食堂サポート定期貯金」を行っていて、貯金総額の0.01％を寄付しています。今年は、三重県北勢地域で活動する14団体が選ばれ、あわせて67万円の商品券が贈られることになり、JAみえきたの生川秀治代表理事組合長からそれぞれの団体の