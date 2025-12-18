俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは12月17日、自身のInstagramを更新。姉でモデルやフルート奏者として活動するCocomiさんとのツーショットを公開し、注目を集めています。【写真】Koki,＆Cocomiの密着ショット姉とのプライベートショットを公開Koki,さんは「ここさんとデート」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目には、Cocomiさんと頬を寄せ合う姿が写っています。仲の良さが伝わるほほ笑