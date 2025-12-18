広島は18日、11月22日に獲得を発表したフレディ・ターノック投手の背番号が『42』に決まったと発表した。ターノックは1998年生まれの身長193センチ、体重84キロの右投げの投手。メジャーでは通算11試合に登板して、2勝1敗、防御率3.97。マーリンズでプレーした今季は5試合・7回1/3を投げ、防御率2.45の成績を残した。なお、背番号42は今季までドミンゲスが着け、2011年以降はバリントン、ジョンソン、バード、アンダーソン、