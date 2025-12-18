長崎県は17日、ドクターヘリに不具合が生じ、運航を休止すると発表した。原因の究明や整備に時間がかかるため、佐賀県などに応援を要請する。県によると、ヘリは16日午後2時ごろ、消防からの出動要請で雲仙市のゴルフ場駐車場に到着。離陸直後にエンジンの出力を制御するシステムにトラブルが起き、すぐに着陸したという。患者は緊急性が高くなかったことから救急車で搬送されていた。機体には医師ら4人が乗っており、けが人