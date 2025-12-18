インターコンチネンタル杯を制し、トロフィーを掲げるパリ・サンジェルマンの選手ら＝17日、カタール・アルラヤン（ロイター＝共同）サッカーの各大陸連盟王者が争う「インターコンチネンタル・カップ」は17日、カタールのアルラヤンで決勝が行われ、欧州王者のパリ・サンジェルマン（フランス）が南米王者のフラメンゴ（ブラジル）と対戦し、1―1からのPK戦を2―1で制した。インターコンチネンタル・カップは毎年「クラブ世界