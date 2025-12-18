熊本県南小国町で車両火災国道212号が渋滞中 消防によりますと、今日（18日）午前9時前、熊本県南小国町中原の国道212号で、木材を積んだ大型トラックの男性運転手から「車両が焦げ臭くなって外に出たら燃え始めた」と119番通報がありました。 【写真を見る】【渋滞】熊本県南小国町 国道212号木材を積んだ大型トラックが焼ける 火は通報から1時間20分ほどで消し止められました。 けが人はいないということです。 警察に