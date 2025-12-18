最近の一連の世論調査では、トランプ氏を「強く支持」する割合が米国人のおよそ5人に1人まで落ち込んでいることが示されている/Scott Olson/Getty Images/File（CNN）トランプ米大統領は1年前、国民が自身に歴史的な圧勝をもたらしたかのように語っていた。「米国は前例のない強力な信任を我々に与えた」。11月の大統領選直後にトランプ氏はそう述べた。1月の就任演説では、自身の勝利は「国全体が我々の政策を支持し、急速に結束