ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」の新作「第４話〜電気じかけの罠と１００年の祈り〜」が１７日に放送され、世帯平均視聴率５・８％（個人平均視聴率３・７％）を記録したことが１８日、分かった。同時間帯に放送された三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」の最終回は世帯平均視聴率２・９％で、「名探偵津田」に軍配。２・９ポイント上回り、