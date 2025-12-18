ハルビン氷雪大世界に設置された巨大雪だるま。（ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン12月18日】中国黒竜江省ハルビン市で17日午前10時、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」が開園した。敷地面積は120万平方メートル、全体で使用する氷と雪は40万立方メートルを超え過去最大規模となった。今年は、双方向体験のアトラクションが全面的にアップグレードされた。特に注目を集める氷のスーパースライダーは24本のレーン