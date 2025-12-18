【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）は１７日、同業のパラマウント・スカイダンスによる株式公開買い付け（ＴＯＢ）に反対すると発表した。米動画配信大手ネットフリックスの買収提案の方が条件面で優れているとして、パラマウントのＴＯＢに応じないよう株主に呼びかけた。ＷＢＤのサミュエル・ディピアザ会長は声明で、パラマウントの提案は資金調達などに懸念があるとし