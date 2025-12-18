アドソル日進が３日ぶりに反発した。同社は１７日の取引終了後、２６年３月期の期末配当予想の修正を発表。これまでは２３円としていたが、創立５０周年を迎えることによる記念配当５円を加えて、２８円に見直す。記念配当の実施方針を好感した買いが入ったようだ。年間配当予想は記念配当５円を含めて４６円となる。株式分割を考慮したベースで前期の年間配当は３０円だった。 出所：MINKABU PRESS