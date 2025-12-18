ペルセウスプロテオミクスは急落。上場来安値を更新した。同社は１７日の取引終了後、豪マッコーリー・バンクを割当先として第２９回新株予約権を発行すると発表。潜在的な希薄化リスクを意識した売りが膨らんだ。ペルセウスは手取り概算で約９億３０３８万円を調達し、研究開発資金や運転資金に充当する。新株予約権が全て行使された場合、発行済み株式総数を分母とする希薄化率は２４．９５％となる。 出所：MI