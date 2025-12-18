監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病院 医局 2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科 2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科 所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会 発作性上室性頻拍の概要 発作性上室性