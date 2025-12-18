乗り物でなるイメージがあるエコノミークラス症候群。家の中でも注意が必要で、特に寒さが厳しくなると危険性が高まるといいます。年末年始は長時間移動の機会や、こたつでじっとしている時間も多くなります。気づくサインや予防策を医師に聞きました。そこで今回の #みんなのギモン では、「“エコノミー症候群”この時期特に注意？」をテーマに解説します。■足の血管に血栓…川合さんに何が山粼誠アナウンサー「12月も後