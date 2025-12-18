元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１８日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、豪州で１６歳未満のＳＮＳ禁止法が施行されたことに、日本でも「導入したらいいと思う」と賛意を示した。番組では、同様の規制が欧州などにも拡大していることを伝えた。玉川氏は「長時間見てしまうという点では僕自身テレビッ子だった。その後にゲームばっかりやる子がいて問題になった」とＳＮＳ以前にも社会的に問題になったことを