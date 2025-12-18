パリ五輪の卓球女子団体で日本と対戦したドイツ代表のワン・ユアンが１８日、インスタグラムを更新。交際相手で、卓球男子のスウェーデン代表・シェルベリと挙げた結婚式の様子を投稿した。ユアンはウエディングドレス、シェルベリはタキシードで抱擁。ブーケを手に、抱きかかえられる写真も添え「家族と行ったささやかな結婚式」と記した。フォロワーからは祝福の声が寄せられている。ワン・ユアンはドイツ代表の一員として