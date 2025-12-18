元メッツＧＭのジム・デュケット氏が１６日（日本時間１７日）、ＭＬＢネットワークラジオに出演し、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（２５）について議論した。獲得候補の一つとしてシカゴ・ホワイトソックス移籍案に同意し、「上昇中のチームで資金力もある」と言及。経験豊富な打者を欠く現状を踏まえ、興味深い補強になるとの見解を示した。これを受け、米ヤフースポーツ、スポーティング・ニ