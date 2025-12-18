Bray meが2026年1月7日にリリースされる2ndフルアルバム『JUST』から、先行配信シングル「夜明けの先に」をリリース。あわせてMVを公開した。誰かが誰かを悪者にするのが当たり前のようなとても生き辛い世の中を、戦って生きていく勇気を与えてくれるBray me流の応援歌だ。NEW DIGITAL SINGLE「夜明けの先に」2025.12.17 RELEASE各配信URL：https://orcd.co/bm_yoake2nd ALBUM『JUST』2026.1.7(Wed) RELEASE全13曲収録通常盤『JUST