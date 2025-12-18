広島、浦和、札幌を指揮した名将が、1年間の休養を経て現場復帰となる名古屋グランパスは12月18日、2026シーズンよりミハイロ・ペトロヴィッチ氏がトップチームの監督に就任することが決定したと発表した。現在68歳のペトロヴィッチ氏は、現役時代にユーゴスラビアやオーストリアで活躍。2006年にサンフレッチェ広島の監督に就任し、独自の戦術で日本サッカーに衝撃を与えた。その後、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌の指