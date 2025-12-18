俳優ユ・アインが、チャン・ジェヒョン監督の映画『ヴァンピル（vampire）』で復帰するとの報道について、所属事務所側は「決定した事実はない」と明らかにした。ユ・アインの所属事務所UAAは17日、「ユ・アインの『ヴァンピル』出演は決まっていない」とし、復帰についても「決定した部分はない」と述べた。この日、あるメディアは、ユ・アインが来年撮影に入るチャン・ジェヒョン監督の新作映画『ヴァンピル』で復帰すると報じた