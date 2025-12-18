勤務先の店から売上金1万円を横領したとして、警察は高知県四万十町の50代の女を業務上横領の疑いで逮捕しました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、四万十町の会社員･下山明美容疑者（55）です。警察によりますと、下山容疑者は12月8日午後7時50分ごろ、勤務している高岡郡内の小売店で、店に保管している売上金1万円を横領した疑いが持たれています。店の経営者が売上金が合わないことから12月16日に警察に相談し事件が発覚し