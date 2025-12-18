野良猫を安全コーン（ラバーコーン）に閉じ込め、火を付けるなどの虐待を加えて死なせた20代の男に、懲役刑の執行猶予が言い渡された。仁川（インチョン）地裁刑事16単独の李秀雄（イ・スウン）部長判事は17日、動物保護法違反の罪で起訴されたA被告に対し、懲役6月、執行猶予2年を言い渡したと明らかにした。またA被告に対し、社会奉仕80時間の履行と、動物虐待の再犯防止講義40時間の受講を命じた。A被告は、6月27日午後11時53分