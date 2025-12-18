ロッテは18日、今季までDeNAに在籍し今シーズン10勝をマークしたアンドレ・ジャクソン投手の入団を発表した。ジャクソンは球団を通じてコメントを発表。「私と家族にとって日本で過ごせる日々は、大きな恵みとなっています。これから千葉で始まる新たな一章をとても楽しみにしています。リーグ優勝、そして日本一を勝ち取るために全力で貢献したいです。チームメイトやファンの皆さんとの絆を築いていけることにワクワクしてい