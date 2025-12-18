18日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台半ばで取引された。午前10時現在は前日比01銭円高ドル安の1ドル＝155円48〜49銭。ユーロは45銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円58〜62銭。18、19日に開かれる日銀の金融政策決定会合を前に値動きは限定的だった。18日夜には米消費者物価指数（CPI）の公表も控えている。外為ブローカーは「イベントを前に静かだ」と話した。