【ロンドン＝横堀裕也】ミス・フィンランドに選ばれた女性の「つり目」ポーズを巡り、連立与党の国会議員らが同様の写真をＳＮＳに投稿した問題で、フィンランドのペッテリ・オルポ首相は１７日、「侮辱的な投稿に対して心からおわび申し上げる」と謝罪した。日本、中国、韓国にあるフィンランド大使館が、オルポ氏の声明をそれぞれの言語でＳＮＳに投稿した。つり目ポーズはアジア人を差別するジェスチャーだとして批判が集ま