東横インは、プラスチック製無料シングル宿泊券（東横インバウチャー）を、2028年3月31日をもって廃止する。現在は東横INNクラブカード会員の10回宿泊で1泊無料特典として、希望する会員に対してプラスチック製無料シングル宿泊券を発券している。親族や友人などへの贈呈用として転売を禁止しているものの、転売が増加するとともに巧妙な偽造券が流通しているという。このため、会員カードもしくはデジタル会員証に付与されたポイ